Власник Bugatti зекономив 15,5 тисяч доларів на копійчаному ремонті

Власник Bugatti розповів, як замінив деталь за кілька доларів, тоді як офіційний сервіс просив за ремонт 15,5 тисяч доларів, пише topgir.com.ua.

Читайте також: Фари для Bugatti Chiron коштують як новенький Porsche 911

Володіння Bugatti Veyron — це не лише престиж, але й значні витрати на обслуговування. Колишній власник Carl Hartley розповів, що навіть незначні поломки, якщо звертатись на офіційний сервіс, можуть обійтися дуже дорого. Наприклад, заміна перемикача дзеркал оцінювалася в $15,500, оскільки Bugatti пропонував замінити всю дверну панель разом із механізмом дзеркала.

Проте Hartley знайшов вихід: за допомогою знайомого механіка він виявив, що несправна деталь — це звичайний перемикач від Volkswagen вартістю всього $1.20. Заміна зайняла лише 20 хвилин, що дозволило уникнути витрат $15,500.

Чому офіційні сервіси такі дорогі?

Як виявилося, багато компонентів Bugatti використовуються й у більш доступних автомобілях Volkswagen Group. Однак офіційні дилери часто пропонують складні та дорогі рішення навіть для дрібних поломок. Механіки радять власникам суперкарів звертатися до перевірених незалежних сервісів, щоб оптимізувати витрати.

Втім, не всі ремонти такі прості. Наприклад, заміна паливного бака для Bugatti Veyron може коштувати десятки тисяч доларів, тоді як деякі датчики, такі як у Golf GTI, обходяться всього у кілька десятків. Головний висновок: перш ніж погоджуватися на дорогий ремонт, варто дослідити альтернативи.

Ця історія нагадує, що навіть у світі ексклюзивних автомобілів є місце для розумного підходу. Іноді просте рішення може врятувати не лише гроші, але й нерви. Варто пам’ятати, що не кожна деталь у Bugatti — унікальна, і знання цього може суттєво полегшити життя власникам.