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Фари для Bugatti Chiron коштують як новенький Porsche 911

Нещодавно в мережі з’явилось оголошення про продаж фар для Bugatti Chiron. За комплект нових фар просять 174 000 євро, що еквівалентно вартості Porsche 911 Carrera GTS.
Нові фари для Bugatti Chiron продають за ціною Porsche 911 - Auto24

ФОТО: Bugatti|

Bugatti Chiron

Данило Северенчук
logo28 серпня, 18:34
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Як передає Автосвіт, оголошення про продаж комплекту головної оптики для Bugatti Chiron з’явилось на німецькому eBay, хоча сам продавець знаходиться у Польщі.

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Цікаво, що на польському сайті ці ж деталі продаються за скромнішу ціну – всього за 98 тисяч євро. До слова, стільки ж грошей коштує Porsche Cayenne. Деталі справді оригінальні – про це свідчить вказаний в оголошенні код запчастини.

Вартість деталей для гіперкара вже давно не секрет: $10 000 просять за задній ліхтар, 13 547 доларів за новий ключ, $8 449 за комплект шин, 18 317 доларів за передні гальмівні диски (задні мають таку ж ціну), 185 тисяч доларів за коробку передач і $11 500 за щорічне обслуговування.

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Враховуючи, що Bugatti Chiron коштує три мільйони доларів, очевидно, що у їх власників мають бути кошти на обслуговування авто. До слова, компанія Bugatti завершила виробництво Chiron, представивши фінальний, 500-й автомобіль під назвою L’Ultime.

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