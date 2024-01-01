Фари для Bugatti Chiron коштують як новенький Porsche 911

Як передає Автосвіт, оголошення про продаж комплекту головної оптики для Bugatti Chiron з’явилось на німецькому eBay, хоча сам продавець знаходиться у Польщі.

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Цікаво, що на польському сайті ці ж деталі продаються за скромнішу ціну – всього за 98 тисяч євро. До слова, стільки ж грошей коштує Porsche Cayenne. Деталі справді оригінальні – про це свідчить вказаний в оголошенні код запчастини.

Вартість деталей для гіперкара вже давно не секрет: $10 000 просять за задній ліхтар, 13 547 доларів за новий ключ, $8 449 за комплект шин, 18 317 доларів за передні гальмівні диски (задні мають таку ж ціну), 185 тисяч доларів за коробку передач і $11 500 за щорічне обслуговування.

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Враховуючи, що Bugatti Chiron коштує три мільйони доларів, очевидно, що у їх власників мають бути кошти на обслуговування авто. До слова, компанія Bugatti завершила виробництво Chiron, представивши фінальний, 500-й автомобіль під назвою L’Ultime.