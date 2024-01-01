Власник Bugatti Chiron відірвав на АЗС заправний пістолет: відео

Як передає Autoevolution, кадри з записом камер спостереження з’явились в мережі минулого тижня й одразу стали вірусними в Tik Tok. Проте, сам інцидент стався ще в 2022 році, про що свідчить позначка часу в кутку відео.

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Інцидент стався на заправній станції Shell у Коста-Месі, Каліфорнія. Водій цього Bugatti Chiron Pur Sport, яких у світі існує всього 60 одиниць, був надто неуважним й забув зняти пістолет перед тим, як поїхати.Очевидно, що це проста випадковість, яка може статись з кожним водієм, адже деякі звички стають майже автоматичними.

Власник Bugatti сходив в магазин й після того, як повернувся з покупками, ймовірно, просто забув що в бак його авто вставлений пістолет. Коли він поїхав, заправний шланг разом з пістолетом відірвався від колонки. Цікаво, що після того, як сталась халепа, власник вийшов з авто й просто закрив люк бензобака, а відірваний шланг безтурботно поклав на землю.

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Керівник АЗС, який виявився автором публікації в Tik Tok, повідомив журналістам, що клієнт одразу ж визнав свою провину і сплатив штраф в 200 доларів. Користувачі залишали коментарі під відео, де в жартівливій формі висміювали власника Bugatti, зазначаючи, що він “надто багатий, аби знати як заправляти бензин”.