Как передает Autoevolution, кадры с записью камер наблюдения появились в сети на прошлой неделе и сразу стали вирусными в Tik Tok. Однако, сам инцидент произошел еще в 2022 году, о чем свидетельствует отметка времени в углу видео.

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Инцидент произошел на заправочной станции Shell в Коста-Месе, Калифорния. Водитель этого Bugatti Chiron Pur Sport, которых в мире существует всего 60 единиц, был слишком невнимательным и забыл снять пистолет перед тем, как поехать.Очевидно, что это простая случайность, которая может произойти с каждым водителем, ведь некоторые привычки становятся почти автоматическими.

Владелец Bugatti сходил в магазин и после того, как вернулся с покупками, вероятно, просто забыл что в бак его авто вставлен пистолет. Когда он поехал, заправочный шланг вместе с пистолетом оторвался от колонки. Интересно, что после того, как произошла неприятность, владелец вышел из авто и просто закрыл люк бензобака, а оторванный шланг беззаботно положил на землю.

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Руководитель АЗС, который оказался автором публикации в Tik Tok, сообщил журналистам, что клиент сразу же признал свою вину и заплатил штраф в 200 долларов. Пользователи оставляли комментарии под видео, где в шутливой форме высмеивали владельца Bugatti, отмечая, что он “слишком богат, чтобы знать как заправлять бензин”.