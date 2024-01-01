Владельцы авто утверждают, что обновление Android Auto вызвало хаос в работе системы

Как передает Autoevolution, водители утверждают, что обновление Android Auto до последней версии оказалось фатальным для приложения в их автомобилях, поскольку система больше не загружается на экран автомобиля. Подобная проблема существует когда медиаресивер пытается обнаружить смартфон.

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Сообщается, что сбой имеют как проводные, так и беспроводные версии Android Auto, тогда как до обновления система работала штатно. Некоторые из владельцев решили "сбросить" систему до заводских настроек, однако это также не помогло.

Судя по сообщениям пользователей на форумах Google, проблема коснулась большинства водителей, независимо от марки их автомобиля и смартфона. В то же время алгоритма для решения сбоя системы также нет.

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Вероятно, если проблема действительно возникла в последнем обновлении Android Auto, возвращение к предыдущей версии должно было бы помочь исправить проблему. Между тем компания Google осталась молчаливой и никак не комментирует причину проблемы. Модератор форума и специалист сообщества утверждают, что команде Android Auto нужна дополнительная информация, чтобы они начали расследование.