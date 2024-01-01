Власники авто стверджують, що оновлення Android Auto спричинило хаос в роботі cистеми

Як передає Autoevolution, водії стверджують, що оновлення Android Auto до останньої версії виявилося фатальним для програми в їхніх автомобілях, оскільки система більше не завантажується на екран автомобіля. Подібна проблема існує коли медіаресивер намагається виявити смартфон.

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Повідомляється, що збій мають як дротові, так і бездротові версії Android Auto, тоді як до оновлення система працювала штатно. Деякі з власників вирішили «скинути» систему до заводських налаштувань, проте це також не допомогло.

Судячи з повідомлень користувачів на форумах Google, проблема торкнулась більшості водіїв, незалежно від марки їх автомобіля та смартфону. Водночас алгоритму для вирішення збою системи також немає.

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Ймовірно, якщо проблема справді виникла в останньому оновленні Android Auto, повернення до попередньої версії мало б допомогти виправити проблему. Тим часом компанія Google залишилась мовчазною й ніяк не коментує причину проблеми. Модератор форуму та спеціаліст спільноти стверджують, що команді Android Auto потрібна додаткова інформація, аби вони почали розслідування.