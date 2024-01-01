Фары для Bugatti Chiron стоят как Porsche 911

Как передает Автомир, объявление о продаже комплекта головной оптики для Bugatti Chiron появилось на немецком eBay, хотя сам продавец находится в Польше.

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Интересно, что на польском сайте эти же детали продаются за более скромную цену – всего за 98 тысяч евро. К слову, столько же денег стоит Porsche Cayenne. Детали действительно оригинальные – об этом свидетельствует указанный в объявлении код запчасти.

Стоимость деталей для гиперкара уже давно не секрет: $10 000 просят за задний фонарь, 13 547 долларов за новый ключ, $8 449 за комплект шин, 18 317 долларов за передние тормозные диски (задние имеют такую же цену), 185 тысяч долларов за коробку передач и $11 500 за ежегодное обслуживание.

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Учитывая, что Bugatti Chiron стоит три миллиона долларов, очевидно, что у их владельцев должны быть средства на обслуживание авто. К слову, компания Bugatti завершила производство Chiron, представив финальный, 500-й автомобиль под названием L'Ultime.