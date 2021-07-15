Однако мошенника разоблачили и теперь ему грозит 5 лет тюрьмы.

Происшествие произошло в чешском городе Валашске-Клобоуки. Местный 38-летний владелец фургона Iveco решил продать ее значительно дороже, чем стоят аналогичные экземпляры. Для этого он не стал скручивать пробег, а просто снял одометр.

На удивление, 59-летний покупатель поверил, что эта машина проехала всего 40 тысяч км, даже без одометра. И без колебаний заплатил за фургон 407 тысяч крон (около 470 тысяч гривен). В дополнение, покупатель даже согласился указать в договоре купли-продажи заниженную стоимость, чтобы продавец заплатил меньше налогов. Однако такая доверчивость и доброта "вылезли ему боком".

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Когда после обещания привезти одометр продавца и след простыл, покупатель что-то заподозрил. Он проверил настоящий пробег этого Iveco и был неприятно удивлен: он оказался 684 тысяч км! При таком пробеге эта машина стоит в Чехии где 55 тысяч крон, то есть в 7,5 раз меньше!

Впрочем, покупатель мог бы существенно сэкономить время и деньги, если бы заранее проверил свой автомобиль на одном из сервисов, которые предоставляют такие услуги.

А как насчет мошенника? Его нашли, ведется следствие. В Чехии нет ответственности за скрутку пробега. Однако за мошенничество есть. Согласно местному законодательству, злоумышленнику "светит" до пяти лет лишения свободы. Конечно, если докажут, что покупатель купил машину за такие деньги. Ведь в соглашении указана совсем другая сумма ...