Однак шахрая викрили й тепер йому загрожує 5 років в'язниці.

Подія сталася у чеському місті Валашске-Клобоукі. Місцевий 38-річний власник вантажівки Iveco вирішив продати її значно дорожче, аніж коштують аналогічні екземпляри. Для цього він не став скручувати пробіг, а просто зняв одометр.

На диво, 59-річний покупець повірив, що ця машина проїхала всього 40 тисяч км, навіть без одометра. І без вагань заплатив за вантажівку 407 тисяч крон (близько 470 тисяч гривень). На додаток, покупець навіть погодився вказати в угоді купівлі-продажу занижену вартість, щоб продавець заплатив менше податків. Однак така довірливість та доброта "вилізли йому боком".

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Коли після обіцянки привезти одометр продавця і слід простиг, покупець щось запідозрив. Він перевірив справжній пробіг цього Iveco та був неприємно здивований: він виявися 684 тисячі км! За такого пробігу ця машина коштує у Чехії десь 55 тисяч крон, тобто у 7,5 разів менше!

Втім, покупець міг би суттєво зекономити час та гроші, якби завчасно перевірив своє авто на одному з сервісів, які надають такі послуги.

А як щодо шахрая? Його знайшли, ведеться слідство. В Чехії немає відповідальності за скрутку пробігу. Однак за шахрайство є. Згідно з місцевим законодавством, зловмиснику "світить" до п'яти років позбавлення волі. Звісно, якщо доведуть, що покупець купив машину за такі гроші. Адже в угоді вказана зовсім інша сума…