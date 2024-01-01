Владелец "гелика", который вчера не подчинился полицейским, задержан

Оперативники ДВБ и следователи полиции Киева разыскали водителя автомобиля с номером KA7777XK, который 11 марта 2025 года не выполнил законные требования полицейского и скрылся с места преступления.

Известно, что злоумышленник - 41-летний предприниматель, который только за 2024-2025 годы 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В частности, за превышение скорости, повреждение транспортных средств и оставление места ДТП.

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Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Правоохранители остановили водителя вчера днем на бульваре Верховной Рады. Мужчина двигался по проезжей части с нарушением ПДД, однако на замечание полицейских отреагировал агрессивно и внезапно начал движение с полицейским, который держался за дверь машины.

После содеянного злоумышленник скрылся, покинув транспортное средство, которое следователи изъяли в качестве вещественного доказательства.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.