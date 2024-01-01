Власника "геліка", який вчора не підкорився поліцейським, затримано

Оперативники ДВБ та слідчі поліції Києва розшукали водія автомобіля з номером KA7777XK, який 11 березня 2025 року не виконав законні вимоги поліцейського та втік з місця злочину.

Наразі відомо, що зловмисник — 41-річний підприємець, який лише за 2024-2025 роки 12 разів притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, за перевищення швидкості, пошкодження транспортних засобів та залишення місця ДТП.

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Зловмиснику готується повідомлення про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Правоохоронці зупинили керманича вчора вдень на бульварі Верховної Ради. Чоловік рухався проїжджою частиною із порушенням ПДР, однак на зауваження поліцейських відреагував агресивно та раптово розпочав рух з поліцейським, який тримався за двері машини.

Після скоєного зловмисник втік, покинувши транспортний засіб, який слідчі вилучили у якості речового доказу.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.