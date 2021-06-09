В ДТП попали две Ferrari 488 и одна 458.

Печально видеть, как экзотический суперкар повреждается и еще печальнее видеть, как разбивается сразу несколько таких машин. Именно это случилось во время специальной благотворительной акции в Филадельфии. Очевидцем стал один из участников встречи, который поделился видео на своем YouTube-канале cerrutiauto.

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Благотворительная организация CF Charities, базирующейся в штате Пенсильвания, проводила ежегодное шоу суперкаров в Филадельфии в воскресенье, 6 июня. В рамках мероприятия сотни различных суперкаров, гиперкаров и экзотических автомобилей собрались возле автосалона Crux, чтобы привлечь деньги на благотворительность. Во время мероприятия местная полиция оказывала сопровождение и даже временно перекрывала некоторые дороги.

Именно пустые автомагистрали спровоцировали одного из участников благотворительной акции дать волю своему автомобилю. Один из участников также утверждает, что неофициально полицейские намекнули водителям, что они не будут обращать внимания на превышение скорости, во время проезда к месту сбора, поскольку стремятся быстрее открыть движение по перекрытым дорогам.

Конечно, такое попустительство развязало водителям суперкаров руки, однако некоторые из них, похоже, вообще забыли о здравом смысле и переоценили свои водительские навыки. Двигаясь даже быстрее остальных суперкаров, черный Ferrari 488 быстро обходил один за другим других участников движения, пока не потерял контроль, пытаясь избежать столкновения с медленным автомобилем впереди. Тормозя и выворачивая, 488 врезался в другую 488 Pista, задел случайную машину, а затем снова врезался в Pista, прежде чем остановиться. Для водителя черного 488 эта ситуация может вылиться в убытки на миллион долларов.

Ситуация, которая привела к аварии и само ДТП на видео показаны с временной отметки 32:52.