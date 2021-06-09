У ДТП потрапили дві Ferrari 488 та одна 458.

Сумно бачити, як екзотичний суперкар зазнає шкоди та ще сумніше бачити, як розбивається одразу кілька таких машин. Саме це трапилось під час спеціальної благодійної акції у Філадельфії. Очевидцем став один з учасників зустрічі, який поділився відео на своєму YouTube-каналі cerrutiauto.

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Благодійна організація CF Charities, що базується в штаті Пенсільванія, проводила щорічне шоу суперкарів у Філадельфії у неділю, 6 червня. У рамках заходу сотні різноманітних суперкарів, гіперкарів та екзотичних автомобілів зібрались біля автосалону Crux, щоб залучити гроші на благодійність. Під час заходу місцева поліція надавала супровід та навіть тимчасово перекривала деякі дороги.

Саме порожні автомагістралі спровокували одного з учасників благодійної акції дати волю своєму автомобілю. Один із учасників також стверджує, що неофіційно поліцейські натякнули водіям, що вони не звертатимуть уваги на перевищення швидкості, під час проїзду до місця збору, оскільки прагнуть швидше відкрити рух перекритими дорогами.

Звісно, таке потурання розв’язало водіям суперкарів руки, однак дехто з них, схоже, взагалі забув про здоровий глузд і переоцінив свої водійські навички. Рухаючись навіть швидше за решту суперкарів, чорний Ferrari 488 швидко обходив один за одним інших учасників руху, поки не втратив контроль, намагаючись уникнути зіткнення з повільнішим авто попереду. Гальмуючи та вивертаючи, 488 врізався в іншу 488 Pista, зачепив випадкову машину, а потім знову врізався у Pista, перш ніж зупинитися. Для водія чорного 488 ця ситуація може вилитись у збитки на мільйон доларів.

Ситуація, що призвела до аварії та сама ДТП у відео показана з часової відмітки 32:52.