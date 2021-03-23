Не иметь возможности ехать, из-за поломки старого автомобиля – неприятно. Когда ломается новая машина – это крайне неприятно. Но когда что-то такое случается с новеньким электрокаром Tesla – это кажется худшим из вариантов. У бедного водителя из Флориды, у которого Tesla Model 3 застряла на зарядной станции, случилась именно такая проблема.

Водитель не смог отсоединить свою Model 3 от зарядной станции и оказался временно привязанным к зарядному устройству в течение долгих часов, после остановки.

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Водитель поделился своим фиаско с наиболее распространенной моделью Tesla Motors на форуме Reddit. Интернет-сообщество поддерживало водителя больше, чем собственная служба поддержки Tesla, которая безрезультатно пыталась решить проблемы в телефонном режиме. В конце служба поддержки сказала водителю, что помощь будет недоступна “по крайней мере несколько часов”.

Другие владельцы электрокаров Tesla из сообщества Reddit рекомендовали воспользоваться ручным “выключателем” и подсказывали, как вести себя с упрямой зарядкой. У многих водителей была своя версия этой истории, что наводит на размышления о среднем уровне отказов для этих вещей.

Водитель воспользовался некоторыми подсказками и следовал инструкциям, но, к сожалению, это лишь усугубило ситуацию после того, как, казалось, сломался и механизм ручного освобождения.

Жесткая перезагрузка, предложенная пользователями Reddit, также не сработала, и водителю сообщили ужасную новость, что его Model 3 застрянет на всю ночь, поскольку помощь будет доступна только на следующее утро.

Лишь в 9:30 утра следующего дня, вернувшись к машине, владелец нашел ее полностью заряженной, а коннектор отсоединился без проблем. Сервисная помощь от Tesla так и не прибыла. Обратная связь от “Тесла” был получен лишь в 11:30 утра через 15 часов, после обращения в службу поддержки.