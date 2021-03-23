Не мати змоги їхати, через поламку старого автомобіля – неприємно. Коли ламається нова машина – це вкрай неприємно. Але коли щось таке трапляється з новеньким електрокаром Tesla – це здається найгіршим з варіантів. Бідолашний водій з Флориди, у якого Tesla Model 3 застрягла на зарядній станції, мав саме такий клопіт.

Водій не зміг від'єднати свою Model 3 від зарядної станції і опинився тимчасово прив'язаним до зарядного пристрою протягом довгих годин, після зупинки.

Дізнайтесь також: Tesla припиняє виробництво автомобілів в Нідерландах

Водій поділився своїм фіаско з найбільш поширеною моделлю Tesla Motors на форумі Reddit. Інтернет-спільнота підтримувала водія більше, ніж власна служба підтримки Tesla, яка безрезультатно намагалася вирішити проблеми у телефонному режимі. Врешті служба підтримки сказала водієві, що допомога буде недоступна “принаймні кілька годин”.

Інші власники електрокарів Tesla зі спільноти Reddit рекомендували скористатися ручним “вимикачем” та підказували, як поводитися з упертою зарядкою. У багатьох водіїв була своя версія цієї історії, що наводить на роздуми про середній рівень відмов для цих речей.

Водій скористався деякими підказками і дотримувався інструкцій, але, на жаль, це лише погіршило ситуацію після того, як, здавалося, зламався і механізм ручного звільнення.

Жорстке перезавантаження, запропоноване користувачами Reddit, також не спрацювало, і водієві повідомили жахливу новину, що його Model 3 застрягне на всю ніч, оскільки допомога буде доступна лише наступного ранку.

Лише о 9:30 ранку наступного дня, повернувшись до машини, власник знайшов її повністю зарядженою, а конектор від’єднався без проблем. Сервісна допомога від Tesla так і не прибула. Зворотній зв’язок від “Тесла” був отриманий лише об 11:30 ранку – через 15 годин, після звернення у службу підтримки.