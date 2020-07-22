Событие произошло в американском Миннеаполисе. Хозяин изрядно выпил, поэтому не может вспомнить место парковки.

В одном из районов Миннеаполиса (США) площадью около миллиона квадратных километров появились бумажные объявления, в которых житель этого города разыскивает свою Toyota Camry Hybrid. Он не запомнил, где припарковал свою машину.

В объявлениях о пропаже он объяснил, что накануне перебрал с алкоголем, поехал домой на машине своего друга и напрочь забыл место парковки. Листовки с фотографиями криво припаркованного седана 2007-го года появились на деревьях и столбах по всему городу. "Возможно, я спас вашу жизнь или жизнь вашего ребенка... Но теперь я не могу отыскать свою машину. Я слишком много выпил, припарковал ее и поехал с другом", – гласит текст объявлений. Наверное, владелец работает врачом.

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Единственное, что помнит американец – это то, что он находился в северной части округа Хеннепин и оставил автомобиль на жилой улице. Тому, кто найдет пропавший седан, обещано вознаграждение.

Пользователи соцсети Reddit усомнились в трезвости друга, который тоже не смог вспомнить, где осталась Camry, а также посоветовали автору объявления в следующий раз делать фотографии места парковки на смартфон, который сохраняет GPS-координаты.

Напомним, что Верховная Рада предлагает штрафовать угонщиков дешевых автомобилей.