Подія сталася в американському Міннеаполісі. Власник добряче випив, тому не може згадати місце паркування.

В одному з районів Міннеаполісу (США) площею близько мільйона квадратних кілометрів з'явились паперові оголошення, в яких житель цього міста розшукує свою Toyota Camry Hybrid. Він не запам'ятав, де припаркував свою машину.

В оголошеннях про зникнення він пояснив, що напередодні перебрав з алкоголем, поїхав додому на машині свого друга і геть забув місце парковки. Листівки з фотографіями криво припаркованого седана 2007-го року з'явився на деревах і стовпах по всьому місту. "Можливо, я врятував ваше життя або життя вашої дитини... Але тепер я не можу відшукати свою машину. Я занадто багато випив, припаркував її і поїхав з другом", – свідчить текст оголошень. Напевне, власник працює лікарем.

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Єдине, що пам'ятає американець – це те, що він знаходився в північній частині округу Хеннепін і залишив автомобіль на житловій вулиці. Тому, хто знайде зниклий седан, обіцяна винагорода.

Користувачі соцмережі Reddit засумнівалися в тверезості друга, який також не зміг згадати, де залишилася Camry, а також порадили автору оголошення в наступний раз робити фотографії місця парковки на смартфон, який зберігає GPS-координати.

Нагадаємо, що Верховна Рада пропонує штрафувати викрадачів дешевих автомобілів.