Автомобили в возрасте до трех лет активно конкурируют с сегментом новых легковушек. Покупатели часто предпочитают подержанные авто из-за их более низкой цены и, а также возможности купить авто «сегодня на сегодня».
В октябре украинцы приобрели 2,8 тысячи подержанных легковушек в возрасте до 3 лет. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 9,7% меньше, чем в сентябре-2022.
Более половины (64%, 1,8 тыс. шт.) приобрели на внутреннем рынке, остальные 36% (1 тыс. шт.) привезли подержанными из-за границы. С мая по сентябрь включительно продажи таких машин росли, а в октябре зафиксирован небольшой спад.
Также интересно какие новые автомобили покупали в октябре.
Динамика продаж легковушек в возрасте до 3 лет в течение октября 2021 — октября 2022 года.
За последний год сегмент «почти новых» авто вырос почти вдвое и почти догнал продажи новых авто (по итогам октября украинцы приобрели 3,2 тысячи новых легковушек). Это может быть связано как с экономической ситуацией в стране, когда украинцы в условиях войны более рационально используют средства и предпочитают более дешевые подержанные автомобили с небольшим пробегом, так и с нежеланием долго ждать новый автомобиль от официальных дилеров.
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Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых автомобилей в октябре и определили топ подержанных моделей в возрасте до трех лет в импорте подержанных и внутренних перепродажах авто.
Самые популярные легковушки в возрасте до 3 лет на внутреннем рынке
Среди «почти новых» автомобилей в октябре больше всего был спрос на Volkswagen ID.4, возглавляющий рейтинги внутренних перепродаж и новых электромобилей. Таких моделей приобрели 86 штук.
На втором месте – Toyota Land Cruiser Prado (79 шт.), а на третьем – Toyota RAV-4 (79 шт.). В первую пятерку также попали еще две модели этого бренда: Camry (67 шт.) и Land Cruiser (также 67 шт.).
В целом большинство из 10 самых популярных легковушек в возрасте до 3 лет — это премиум модели.
Самые популярные легковушки в возрасте до 3 лет на внутреннем рынке, октябрь 2022 года
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Импортные легковушки в возрасте до 3 лет.
Из-за границы среди «почти новых» легковых автомобилей в возрасте до 3 лет чаще всего привозили также электрический Volkswagen ID.4 (124 шт.).
Второе место в рейтинге заняла Tesla Model Y (80 шт.), а третье – Honda M-NV (69 шт.).
Четвертую строчку заняла еще одна Tesla – Model 3 (54 шт.), а на пятой разместился Nissan Leaf (21 шт.).
Интересно, что первые шесть позиций в рейтинге занимают электромобили.
Самые популярные легковые автомобили в возрасте до 3 лет, импортированные из-за рубежа, октябрь 2022 года.
Также стоит отметить, что среди тысячи октябрьских легковушек в возрасте до 3 лет, импортированных в Украину в качестве подержанных, четверть (254 штуки) — машины 2022 года выпуска. Среди них может быть значительная часть так называемого «серого» импорта, то есть машин, документально оформленных в качестве подержанных, хотя фактически они могли быть новыми.