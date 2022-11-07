Автомобили в возрасте до трех лет активно конкурируют с сегментом новых легковушек. Покупатели часто предпочитают подержанные авто из-за их более низкой цены и, а также возможности купить авто «сегодня на сегодня».

В октябре украинцы приобрели 2,8 тысячи подержанных легковушек в возрасте до 3 лет. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 9,7% меньше, чем в сентябре-2022.

Более половины (64%, 1,8 тыс. шт.) приобрели на внутреннем рынке, остальные 36% (1 тыс. шт.) привезли подержанными из-за границы. С мая по сентябрь включительно продажи таких машин росли, а в октябре зафиксирован небольшой спад.

Также интересно какие новые автомобили покупали в октябре.



Динамика продаж легковушек в возрасте до 3 лет в течение октября 2021 — октября 2022 года.

За последний год сегмент «почти новых» авто вырос почти вдвое и почти догнал продажи новых авто (по итогам октября украинцы приобрели 3,2 тысячи новых легковушек). Это может быть связано как с экономической ситуацией в стране, когда украинцы в условиях войны более рационально используют средства и предпочитают более дешевые подержанные автомобили с небольшим пробегом, так и с нежеланием долго ждать новый автомобиль от официальных дилеров.

Партнер Авто 24

Wolf Oil Corporation имеет собственную команду исследований и разработок, лаборатории и производство смазочных материалов для автомобилей в Бельгии. Поэтому все процессы производства масел проходят постоянный контроль и сертифицированы по стандартам ISO. Это исключает возможность подделок и появления в продаже некачественной продукции во всех странах, где представлен бренд Wolf.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых автомобилей в октябре и определили топ подержанных моделей в возрасте до трех лет в импорте подержанных и внутренних перепродажах авто.

Самые популярные легковушки в возрасте до 3 лет на внутреннем рынке

Среди «почти новых» автомобилей в октябре больше всего был спрос на Volkswagen ID.4, возглавляющий рейтинги внутренних перепродаж и новых электромобилей. Таких моделей приобрели 86 штук.

На втором месте – Toyota Land Cruiser Prado (79 шт.), а на третьем – Toyota RAV-4 (79 шт.). В первую пятерку также попали еще две модели этого бренда: Camry (67 шт.) и Land Cruiser (также 67 шт.).

В целом большинство из 10 самых популярных легковушек в возрасте до 3 лет — это премиум модели.



Самые популярные легковушки в возрасте до 3 лет на внутреннем рынке, октябрь 2022 года

Также интересно в октябре привозят много "фур"



Импортные легковушки в возрасте до 3 лет.

Из-за границы среди «почти новых» легковых автомобилей в возрасте до 3 лет чаще всего привозили также электрический Volkswagen ID.4 (124 шт.).

Второе место в рейтинге заняла Tesla Model Y (80 шт.), а третье – Honda M-NV (69 шт.).

Четвертую строчку заняла еще одна Tesla – Model 3 (54 шт.), а на пятой разместился Nissan Leaf (21 шт.).

Интересно, что первые шесть позиций в рейтинге занимают электромобили.



Самые популярные легковые автомобили в возрасте до 3 лет, импортированные из-за рубежа, октябрь 2022 года.

Также стоит отметить, что среди тысячи октябрьских легковушек в возрасте до 3 лет, импортированных в Украину в качестве подержанных, четверть (254 штуки) — машины 2022 года выпуска. Среди них может быть значительная часть так называемого «серого» импорта, то есть машин, документально оформленных в качестве подержанных, хотя фактически они могли быть новыми.