Предусмотренные городской сметой семь миллионов гривен на приобретение и высадку деревьев и кустов депутаты горсовета должны на ближайшей сессии переадресовать на покупку автомобилей для защитников.

По настоянию николаевцев городской голова Александр Сенкевич на заседании бюджетной комиссии предложил снять 7 726 475 грн, выделенных коммунальному предприятию «Николаевские парки» на высадку деревьев и кустов, и перенаправить их на приобретение автомобилей для военных.

При этом градоначальник привел железный аргумент: николаевцы в открытом опросе выступили за приобретение пикапов, остро осудив транжирство денег на озеленение. Пойти против воли громады члены бюджетной комиссии не решились и приняли решение вынести вопрос о перераспределении средств на рассмотрение сессии горсовета.

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Об этом 27 сентября на своей странице в Telegram-канале сообщил Николаевский городской совет, где размещено короткое обращение Александра Сенкевича к депутатам поддержать перераспределение средств на пикапы для защитников и поблагодарил николаевцев за их взвешенную гражданскую позицию.

"Мы посмотрели цены, стоимость одного авто – 1,4 миллиона. Так что 7 миллионов хватит на 5 пикапов, чтобы помочь ВСУ. Деревья уже после войны будем высаживать", – заявил Сенкевич.

Напомним, ближайшая сессия городского совета состоится уже в эту пятницу, 29 сентября.