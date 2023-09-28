Передбачені міським кошторисом сім мільйонів гривень на придбання і висадку дерев та кущів депутати мають на найближчій сесії переадресувати на купівлю автівок для захисників.

За наполяганням миколаївців міський голова Олександр Сєнкевич на засіданні бюджетної комісії запропонував зняти 7 726 475 грн, виділених комунальному підприємству «Миколаївські парки» на висадку дерев та кущів, і перенаправити їх на придбання автівок для військових.

При цьому градоначальник привів залізний аргумент: миколаївці у відкритому опитуванні виступили за придбання пікапів, гостро засудивши тринькання грошей на озеленення. Піти проти волі громади члени бюджетної комісії не наважилися і прийняли рішення винести питання про перерозподіл коштів на розгляд сесії міськради.

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Про це 27 вересня на своїй сторінці в Telegram-каналі повідомила Миколаївська міська рада, де розміщено коротке звернення Олександра Сєнкевича до депутатів підтримати перерозподіл коштів на пікапи для захисників і подякував миколаївцям за їх виважену громадянську позицію.

"Ми подивились ціни, вартість одного авто – 1,4 мільйона. Тож 7 мільйонів вистачить на 5 пікапів, щоб допомогти ЗСУ. Дерева вже після війни будемо висаджувати", – заявив Сєнкевич.

Нагадаємо, найближча сесія міської ради відбудеться вже цієї п’ятниці, 29 вересня.