Японский автопроизводитель существенно обновил обе модели, одна из которых должна появиться и в Украине.

Новые пикап и внедорожник появятся в продаже в США летом, а нам придется подождать новый Nissan Pathfinder чуть дольше.

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Nissan Pathfinder 2022

Абсолютно новый Pathfinder получил свежий дизайн, который подчеркивает его габариты и мощность, благодаря массивным внешним деталям. Технические изменения включают новую 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию с электронным селектором передач, новую интеллектуальную систему полного привода с несколькими режимами работы: Standard (Стандарт), Sport (Спорт), Eco (Эко), Snow (Снег), Sand (Песок), Mud / Rut (Грязь) и Tow (Буксировка). Также производитель заявляет о лучших в своем классе показателях буксирной мощности – до 2,7 тонны. Система контроля заноса прицепа (Trailer Sway Control) входит в базовую комплектацию автомобиля.

В движение новый Pathfinder приводит 3,5-литровый V6 с системой прямого впрыска, который имеет отдачу в 284 лошадиных сил и крутящий момент в 259 ньютон-метров.

Фото: Nissan Pathfinder 2022 / Nissan

Внутри нового Nissan Pathfinder можно отметить новую электронную приборную панель с диагональю 12,3 дюйма, проекционный экран на 10,8 дюймов с отображением на лобовом стекле. Третий дисплей – центральный, с диагональю 9 дюймов, для мультимедийной системы NissanConnect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto 2, точкой доступа WiFi Hot Spot, навигацией и акустикой от Bose. На этот же экран выводится изображение с камер кругового обзора. Впервые на модели Nissan Pathfinder представлена инновационная система полуавтономного вождения ProPILOT Assist, подкрепленная вспомогательными системами комплекса Nissan Safety Shield 360.

Стандартный салон предлагает 8 мест, при этом впервые для Pathfinder, во 2-м ряду предусмотрена возможность сборки или смещения одного из сидений без демонтажа креплений.

Nissan Frontier 2022

При достаточно масштабных внешних изменениях, среднегабаритный пикап сохранил раму и шасси предшественника, как и двигатель V6. Конечно, каждый элемент конструкции был пересмотрен. Например, остался старый усилитель руля, но рулевая рейка пикапа стала на 16% “короче”.

Новый кузов снабжен светодиодной оптикой, а кабина установлена на раму на гидравлических демпферах, которые снижают вибрации в салоне на 80%.

Фото: Nissan Frontier 2022 / Nissan

Nissan Frontier будут предлагать в трех конфигурациях кузову. King Cab – кабина с сиденьями 2+2, стандартная колесная база 3200 мм и грузовой отсек длиной 1860 мм. Crew Cab – полноценная двухрядная кабина, база 3200 мм и грузовой отсек на 1510 мм. Crew Cab LW предлагает удлиненную колесную базу в 3551 мм грузовой отсек длиной 3200 мм. В самом коротком исполнении пикап имеет длину 5339 мм, а в самом длинном – 5692.

Интерьер пикапа значительно скромнее, чем у Pathfinder. Панель приборов здесь аналоговая, а за передовые системы и функции электроники покупателям придется доплачивать отдельно.

Под капотом у Frontier бензиновый атмосферный мотор V6 3.8 мощностью 314 лошадиных сил, который без изменений перешел сюда от предшественника. Он подсоединен к тому же 9-скоростному “автомату”, что и мотор Pathfinder. Механической коробки передач не предусмотрено. Полный привод – классический Part-Time с жестким подключением передней оси и понижающей передачей. Будут и заднеприводные модификации.

Топовый Nissan Frontier имеет обозначение Pro-4X-именно он представлен на фото. Главные особенности такой версии – амортизаторы Bilstein, дополнительная защита днища, блокировка заднего дифференциала, а также широкие колесные арки, большие колеса с внедорожными шинами и дополнительный декор.