Японський автовиробник суттєво оновив обидві моделі, одна з яких повинна з'явитись і в Україні.

Нові пікап та позашляховик з’являться у продажу в США влітку, а нам доведеться почекати на новий Nissan Pathfinder трохи довше.

Дивіться також: Ford представив потужний пікап F-150 Raptor 2021 року

Nissan Pathfinder 2022

Абсолютно новий Pathfinder отримав свіжий дизайн, який підкреслює його габарити і потужність, завдяки масивним зовнішнім деталям. Технічні зміни включають нову 9-ступінчасту автоматичну трансмісію з електронним селектором передач, нову інтелектуальну систему повного приводу з кількома режимами роботи: Standard (Стандарт), Sport (Спорт), Eco (Еко), Snow (Сніг), Sand (Пісок), Mud / Rut (Бруд) і Tow (Буксирування). Також виробник заявляє про кращі в своєму класі показники буксирної потужності – до 2,7 тонни. Система контролю заносу причепа (Trailer Sway Control) входить в базову комплектацію автомобіля.

У рух новий Pathfinder приводить 3,5-літровий V6 з системою прямого вприскування, який має віддачу у 284 кінських сил і крутний момент у 259 ньютон-метрів.

Фото: Nissan Pathfinder 2022 / Nissan

Всередині нового Nissan Pathfinder можна відзначити нову електронну приладову панель з діагоналлю 12,3 дюйма, проекційний екран на 10,8 дюймів з відображенням на лобовому склі. Третій дисплей – центральний, з діагоналлю 9 дюймів, для мультимедійної системи NissanConnect з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto 2, точкою доступу WiFi Hot Spot, навігацією і акустикою від Bose. На цей же екран виводиться зображення з камер кругового огляду. Вперше на моделі Nissan Pathfinder представлена інноваційна система напівавтономного водіння ProPILOT Assist, підкріплена допоміжними системами комплексу Nissan Safety Shield 360.

Стандартний салон пропонує 8 місць, при цьому вперше для Pathfinder, в 2-му ряду передбачена можливість складання або зміщення одного з сидінь без демонтажу кріплень.

Nissan Frontier 2022

При досить масштабних зовнішніх змінах, середньогабаритний пікап зберіг раму і шасі попередника, як і двигун V6. Звісно, кожен елемент конструкції був переглянутий т модернізований. Наприклад, залишився старий підсилювач керма, але рульова рейка пікапа стала на 16% “коротшою”.

Новий кузов забезпечений світлодіодною оптикою, а кабіна встановлена на раму на гідравлічних демпферах, які знижують вібрації в салоні на 80%.

Фото: Nissan Frontier 2022 / Nissan

Nissan Frontier пропонуватимуть у трьох конфігураціях кузову. King Cab – кабіна з сидіннями 2+2, стандартна колісна база 3200 мм і вантажний відсік довжиною 1860 мм. Crew Cab – повноцінна дворядна кабіна, база 3200 мм і вантажний відсік на 1510 мм. Crew Cab LW пропонує подовжену колісну базу у 3551 мм вантажний відсік довжиною 3200 мм. У найкоротшому виконанні пікап має довжину 5339 мм, а у найдовшому – 5692.

Інтер’єр пікапа значно скромніший, ніж у Pathfinder. Панель приладів тут аналогова, а за передові системи та функції електроніки покупцям доведеться доплачувати окремо.

Під капотом у Frontier бензиновий атмосферний мотор V6 3.8 потужністю 314 кінських сил, який без змін перейшов сюди від попередника. Він під’єднаний до того ж 9-швидкісного “автомата”, що й мотор Pathfinder. Механічної коробки передач не передбачено. Повний привід – класичний Part-Time з жорстким підключенням передньої осі і заниженою передачею. Будуть і задньопривідні модифікації.

Топовий Nissan Frontier має позначення Pro-4X – саме він представлений на фото. Головні особливості такої версії – амортизатори Bilstein, додатковий захист днища, блокування заднього диференціала, а також широкі колісні арки, великі колеса з позашляховими шинами і додатковий декор.