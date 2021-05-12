Производитель учел пожелания клиентов, работая над обновлением.

Чешская компания Torsus, основанная украинцами, известна своими автобусами-внедорожниками, готовыми к любым трудностям на своем пути. И обязана этому своей первой модели-Praetorian. С момента его появления прошло около трех лет, поэтому производитель решил обновить своего первенца, добавив свежих технологий и оснащения.

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Линейка автобусов-внедорожников Praetorian от компании Torsus имеет самое разнообразное назначение. Универсальные машины с высокой проходимостью, способностью перевозить до 36 пассажиров и иметь самые разнообразные конфигурации салона, ценятся в экспедициях и спасательных службах, у путешественников и любителей передвижных домов. Такие автобусы также заказывают частные покупатели, которые хотят иметь особый транспорт для бездорожья. При покупке клиент подбирает из списка опций то, что нужно именно ему.

Фото: Torsus Praetorian 2021 / Torsus

"Преторианец" получил светодиодную оптику, вместо галогенных фар; спереди используются прожекторы на 4100 люменов. Они смогут светить рассеянным или сфокусированным лучом. Появилось боковое освещение.

Улучшена система кондиционирования – теперь на охлаждение салона с 60 до 30 градусов по Цельсию системе Webasto требуется всего 3 минуты. Обновленная система пожаротушения BlazeCut может самостоятельно тушить пожар вокруг топливной системы, моторного отсека и других критически важных узлов. В салон добавлены два огнетушителя и огнеупорные материалы.

Фото: обновленный Torsus Praetorian / Torsus

Значительно улучшена общая безопасность для пассажиров благодаря системе автоматического закрывания дверей, срабатывающей при скорости более 3 км/ч, датчикам безопасности, кнопке экстренной разблокировки и другим обновлениям. Также для большего удобства появились механические центральные и задние двери.

В подголовники теперь интегрированы дисплеи для подключения мультимедийных устройств. Зимой в салоне станет намного теплее, благодаря улучшенной теплоизоляции.

Основные характеристики и силовые узлы Torsus Praetorian остаются неизменными: 286-сильный дизельный двигатель и мощная трансмиссия 4х4 на шасси MAN. Praetorian способен преодолевать склоны до 65 градусов и водные преграды глубиной до 90 сантиметров.

Цена обновленного Torsus Praetorian в Европе стартует с отметки 166 тысяч евро.