Виробник врахував побажання клієнтів, працюючи над оновленням.

Чеська компанія Torsus, заснована українцями, відома своїми автобусами-позашляховиками, готовими до будь-яких трудношів на своєму шляху. І завдячує цьому своїй першій моделі – Praetorian. З моменту його появи минуло близько трьох років, тож виробник вирішив оновити свого первістка, додавши свіжих технологій та оснащення.

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Лінійка автобусів-позашляховиків Praetorian від компанії Torsus має найрізноманітніше призначення. Універсальні машини з високою прохідністю, здатністю перевозити до 36 пасажирів і мати найрізноманітніші конфігурації салону, цінуються в експедиціях та рятувальних службах, у мандрівників і любителів пересувних будинків. Такі автобуси також замовляють приватні покупці, які хочуть мати особливий транспорт для бездоріжжя. При покупці клієнт підбирає зі списку опцій те, що потрібно саме йому.

Фото: Torsus Praetorian 2021 / Torsus

“Преторіанець” отримав світлодіодну оптику. замість галогенних фар; спереду використовуються прожектори на 4100 люменів. Вони зможуть світити розсіяним або сфокусованим променем. З’явилось бічне освітлення.

Покращено систему кондиціонування – тепер на охолодження салону з 60 до 30 градусів за Цельсієм системі Webasto потрібно лише 3 хвилини. Оновлена система пожежогасіння BlazeCut може самостійно тушити пожежу довкола паливної системи, моторного відсіку та інших критично важливих вузлів. У салон додано два вогнегасники та вогнетривкі матеріали.

Фото: оновлений Torsus Praetorian / Torsus

Значно поліпшено загальна безпека для пасажирів завдяки системі автоматичного закривання дверей, що спрацьовує при швидкості більше 3 км/год, датчикам безпеки, кнопці екстреного розблокування та іншим оновленням. Також для більшої зручності з'явилися механічні центральні і задні двері.

У підголовники тепер інтегровані дисплеї для підключення мультимедійних пристроїв. Взимку в салоні стане набагато тепліше, завдяки поліпшеній теплоізоляції.

Основні характеристики і силові вузли Torsus Praetorian залишаються незмінними: 286-сильний дизельний двигун і потужна трансмісія 4х4 на шасі MAN. Praetorian здатний долати схили до 65 градусів і водні перешкоди глибиною до 90 сантиметрів.

Ціна оновленого Torsus Praetorian у Європі стартує з відмітки 166 тисяч євро.