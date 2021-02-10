Судя по изображениям, серийная модель будет достаточно близкой к концепту SUV e, представленного на автосалоне в Пекине в прошлом году.

Японский автопроизводитель готовится представить новое поколение компактного кроссовера Honda HR-V 18 февраля, но уже сейчас можно бросить первый взгляд на новинку.

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Конвейерная версия кроссовера получила тонкие фары со вздернутыми вверх углами, геометрический бампер и фактурный капот, как у концепта SUV e, так же как и задние фонари, объединенные тонкой светодиодной полосой с логотипом марки в центре. На передних дверях заметны традиционные ручки, а на задних они, как и раньше, замаскированные в стойках.

В зависимости от рынка, Honda HR-V будет иметь определенные особенности в дизайне. В одном случае автомобиль получит решетку радиатора с горизонтальными ламелями и бампер с сетчатой ​​вставкой в ​​нижнем воздухозаборнике, а в другом – решетка с точечным рисунком в стиле Acura и бампер с горизонтальной хромированной вставкой на всю ширину.

Фото: новое поколение Honda HR-V / Motor1

Патентные изображения не раскрывают салон Honda HR-V, но он был частично показан ранее на тизерных снимках. Известно, что в оснащение войдет мультимедийная система с увеличенным экраном. Также кроссоверу обещанная цифровая панель приборов и набор современных электронных ассистентов.

Под капотом HR-V будет 184-сильная гибридная силовая установка e: HEV на базе 2-литрового двигателя i-VTEC, который дополнят парой электромоторов.

Фото: тизеры салона HR-V 2022 / Honda