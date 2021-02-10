Судячи з зображень, серійна модель буде досить близькою до концепту SUV e, представленого на автосалоні в Пекіні минулого року.

Японський автовиробник готується представити нове покоління компактного кросовера Honda HR-V 18 лютого, але вже зараз можна кинути перший погляд на новинку.

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Конвеєрна версія кросовера має тонкі фари зі підійнятими догори кутами, геометричний бампер і фактурний капот, як у концепта SUV e, так само як і задні ліхтарі, об'єднані тонкою світлодіодною смугою з логотипом марки в центрі. На передніх дверях помітні традиційні ручки, а на задніх вони, як і раніше, замасковані в стійках.

Залежно від ринку, Honda HR-V матиме певні особливості в дизайні. В одному випадку авто отримає грати радіатора з горизонтальними ламелями і бампер з сітчастою вставкою в нижньому повітрозабірнику, а в іншому – ґрати з точковим малюнком в стилі Acura і бампер з горизонтальною хромованою вставкою на всю ширину.

Фото: нове покоління Honda HR-V / Motor1

Патентні зображення не розкривають салон Honda HR-V, але він був частково показаний раніше на тізерних знімках. Відомо, що в оснащення увійде мультимедійна система зі збільшеним екраном. Також кросоверу обіцяна цифрова панель приладів та набір сучасних електронних асистентів.

Під капотом HR-V буде 184-сильна гібридна силова установка e:HEV на базі 2-літрового двигуна i-VTEC, який доповнять парою електромоторів.

Фото: тізери салону HR-V 2022 / Honda