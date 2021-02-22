К концу 2021 в солнечном штате планируют создать более десяти площадок для пассажирских транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой.

Появление "вертипортов" по своему значению для урбанистической транспортной системы может сравниться разве что с открытием первых станций метрополитена. Будущее уже здесь.

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Компания Lilium – разработчик и будущий оператор летающих такси, объявила о партнерстве с испанской фирмой Ferrovial, с целью построения менее 10 "вертипортов", целью которых будет предоставление разрешения на эксплуатацию VTOL для пассажирских перевозок.

Вертипорты будут специально построенные для пятиместных летательных аппаратов компании Lilium, которые позволят пассажирам добраться до нужного места в штате Флорида за считанные минуты, поскольку воздушные машины способны развивать максимальную скорость в 300 километров в час. Максимальная дальность полета пятиместного VTOL компании Lilium составляет 300 километров.

В перспективе количество вертипортов будет расти, чтобы обеспечить транспортные потребности 140 миллионов пассажиров, ежегодно прибывающих во Флориду.

"Наша стратегия привлечения высокоскоростных транспортных сетей к целому региону реализуется во Флориде и Ferrovial является идеальным партнером с их непревзойденным опытом в области строительства и эксплуатации аэропортов по всему миру. Почти 20 миллионов жителей Флориды живут на расстоянии 30 минут езды на машине от нашего вертипорта, а 140 миллионов ежегодных посетителей штата смогут быстро добраться до места назначения", – сказал Ремо Гербер, руководитель операционного отдела компании Lilium.

VTOL (транспортные средства с вертикальным взлетом и посадкой) компании Lilium были специально построены для густонаселенных городских районов, поскольку им требуется меньше места для взлета и посадки, по сравнению со стандартным самолетом. Кроме того, компактные вертилеты создают меньше шума, а с электромотором еще и снижают вредные выбросы к нулю.

Lilium обещает объявить первую площадку для строительства вертипорта во Флориде этой весной, а строительство начать летом.

Фото: пятиместный пассажирский VTOL компании Lilium / Lilium