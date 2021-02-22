До кінця 2021 року у сонячному штаті планують створити більше десяти майданчиків для пасажирських транспортних засобів з вертикальним зльотом і посадкою.

Поява “вертипортів” за своїм значенням для урбаністичної транспортної системи може зрівнятись хіба що з відкриттям перших станцій метрополітену. Майбутнє вже тут.

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Компанія Lilium – розробник і майбутній оператор літаючих таксі, оголосила про партнерство з іспанською фірмою Ferrovial, з метою побудови щонайменше 10 “вертипортів”, метою яких буде надання дозволу на експлуатацію VTOL для пасажирських перевезень.

Вертипорти будуть спеціально побудовані для п'ятимісних літальних апаратів компанії Lilium, які дозволять пасажирам дістатися до потрібного місця у штаті Флорида за лічені хвилини, оскільки повітряні машини здатні розвивати максимальну швидкість у 300 кілометрів на годину. Максимальна дальність польоту п'ятимісного VTOL компанії Lilium становить 300 кілометрів.

У перспективі кількість вертипортів зростатиме, аби забезпечити транспортні потреби 140 мільйонів пасажирів, які щорічно прибувають до Флориди.

“Наша стратегія залучення високошвидкісних транспортних мереж до цілого регіону реалізується у Флориді і Ferrovial є ідеальним партнером з їх неперевершеним досвідом у галузі будівництва та експлуатації аеропортів по всьому світу. Майже 20 мільйонів жителів Флориди житимуть на відстані 30 хвилин їзди на машині від нашого вертипорта, а 140 мільйонів щорічних відвідувачів штату матимуть можливість швидко дістатись до місця призначення”, – сказав Ремо Гербер, керівник операційного відділу компанії Lilium.

VTOL (транспортні засоби з вертикальним зльотом і посадкою) компанії Lilium були спеціально побудовані для густонаселених міських районів, оскільки їм потрібно менше місця для зльоту та посадки, в порівнянні зі стандартним літаком. Крім того, компактні вертильоти створюють менше шуму, а з електромотором ще й знижують шкідливі викиди до нуля.

Lilium обіцяє оголосити перший майданчик для будівництва вертипорту у Флориді цієї весни, а будівництво розпочати влітку.

Фото: п’ятимісний пасажирський VTOL компанії Lilium / Lilium