Отныне во Франции причинение смерти из-за действий опасного вождения переименовано в термин "убийство на дороге", что станет заменителем "непреднамеренного убийства".

Если аварию вызвал водитель под влиянием алкоголя или наркотиков, что стало причиной смерти другого человека, виновнику будет предъявлено обвинение в умышленном убийстве или "дорожном убийстве". Этот шаг не влечет за собой никаких новых наказаний, все прописано в законе раньше, но законодатели убеждены, что это облегчит психологическое состояние семей, члены которых погибли на французских дорогах.

Наказание введено премьер-министром Франции Элизабет Борн, которая объявила, что новое название заменит "непроизвольное убийство" или "ненамеренное убийство", поскольку такая трактовка не совсем точно отражала характер преступления.

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"Я лично шокирована, когда слышу о непреднамеренном убийстве, в котором виноват водитель, который, возможно, употреблял алкоголь или наркотики перед тем, как выехать на дорогу. Будет справедливо неумышленное убийство водителем переименовать в дорожное убийство", – подчеркнула госпожа Борн изданию The Guardian.

Общество требует более строгого наказания водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Фото: Bennetts

Большая волна возмущений поднялась в нынешнем феврале, когда известный актер Пьер Пальмаде после употребления кокаина и синтетических наркотиков сел за руль и совершил наезд, из-за чего несколько человек получили ранения, а беременная женщина потеряла ребенка.

"Это не пустой жест. Вы попытайтесь рассказать семьям жертв о "непреднамеренном убийстве", они этого не воспринимают. После стольких лет борьбы миллионы семей ждали этого. Это возвращает человека к закону", – прокомментировала трактовку президент организации "Правосудие для жертв дорожно-транспортных происшествий" Кэти Бургуан.

Независимо от новой трактовки, убийство на дороге влечет те же наказания, что и за неумышленное убийство – до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 000 евро. Эти наказания могут быть увеличены до 10 лет тюрьмы и 150 000 евро, если будет установлено, что совершению преступления способствовали отягчающие обстоятельства.