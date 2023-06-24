Половина опрошенных автомобилистов признались, что они за рулем многозадачны, умеют лихо рулить, следить за дорогой и при этом разговаривать по телефону, жевать бутерброд, поглаживать мопсика на коленях и даже забавлять ребенка в детском кресле...

Эксперты аналитического центра Nettradyne опросили полторы тысячи некоммерческих водителей и пришли к выводу, что водители, позволяющие себе отвлекаться на дорогах, представляют опасность и могут повысить аварийность.

Почти половина водителей (47%) классифицируют себя как «многозадачные», у них стало привычкой еще что-то делать, кроме вождения. Среди современных "невинных дел за рулем" - просмотр электронной почты, страниц в социальной сети, чтение сообщений и написание ответов на них в мессенджере.

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Даже если у вас по плану легкий перекус, лучше остановится где-то на обочине дороги или улицы и полакомиться вкусностями. Фото: freepik.com

Смартфоны остаются основным отвлекающим фактором. Они опередили даже отвлечение внимания водителей на детей, которые сместились на второе месте.

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Как распределилось отвлечение водителей от вождения:

59% водителей заявили, что смартфоны постоянно отвлекают их во время вождения;

65% уверены, что смартфоны остаются лучшим выбором для разнообразия в пути;

60% говорят, что отвлекаются на детей, развлекают и даже кормят их во время движения;

37% сказали, что во время вождения отвлекаются на еду;

20% опрошенных водителей заявили, что во время вождения они отвлекаются на домашних любимцев - песиков или котиков.

Есть и приятные моменты. Две трети респондентов заявили, что пытаются не отвлекаться от дороги (чуть больше 60%), когда едут рядом со школьным автобусом или расходятся с ним на встречных курсах. Далее водители опасаются отвлекаться на смартфон или что-то другое, если по дороге или по улице едут велосипедисты (58%), мотоциклисты (57%) и развозчики пищи (51%).

Красота великая сила, но не за счет манипуляций во время движения, когда за руль можно вообще не держаться… Фото: img.freepik

Водители все чаще игнорируют требования ПДД и отвлекаются на несвойственные во время движения занятия, забывая о возможных последствиях в виде телесных повреждений, финансовых затрат, материального ущерба и юридических претензий от других участников движения.

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Кроме того, данные Netradyne показывают, что водители постоянно усложняют многозадачность: они в шесть раз чаще смотрят или отправляют текст на свой смартфон, чем подносят смартфон к уху для звонка.

Можно в смартфон отвлечься на мгновение, но проблем потом будет на годы… Фото: thearrowdrivingschool.com