Половина опитаних автомобілістів зізналися, що вони за кермом багатозадачні, вміють хвацько кермувати, стежити за дорогою і при цьому розмовляти по телефону, жувати бутерброд, погладжувати мопсика на колінах і навіть бавити дитину в дитячому кріслі...

Експерти аналітичного центру Nettradyne опитали півтори тисячі некомерційних водіїв і дійшли висновку, що водії, які дозволяють собі відволікатись на дорогах, становлять небезпеку та можуть підвищити аварійність.

Майже половина водіїв (47%) класифікують себе як «багатозадачні водії», у них стало звичкою ще щось робити окрім керування. Серед сучасних “невинних здач за кермом” – перегляд електронної пошти, сторінок у соціальній мережі, читання повідомлень й написання відповідей на них у месенджері.

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Навіть якщо у вас за планом легкий перекус, то краще зупиниться десь на узбіччі дороги чи вулиці й поласувати смаколиками. Фото: freepik.com

Смартфони залишаються основним відволікаючим фактором. Вони випередили навіть відволікання уваги водіїв на дітей, котрі у них на другому місці.

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Як розподілилося відволікання водіїв від керування автомобілем:

59% водіїв заявили, що смартфони постійно відволікають їх під час водіння;

65% впевнені, що смартфони залишаються найкращим вибором для урізноманітнення в дорозі;

60% кажуть, що відволікаються на дітей, розважають і навіть годують їх під час руху;

37% сказали, що під час водіння відволікаються на їжу;

20% опитаних водіїв заявили, що під час водіння вони відволікаються на домашніх улюбленців, - цуциків чи котиків.

Є й приємні моменти. Дві третини респондентів заявили, що намагаються не відволікатися від дороги (трохи більше 60%), коли їдуть поруч зі шкільним автобусом або розходяться з ним на зустрічних курсах. Далі водії побоюються відволікатися на смартфон або на щось інше, якщо дорогою або вулицею їдуть велосипедисти (58%), мотоциклісти (57%) та розвізники їжі (51%).

Красота велика сила, але не за рахунок маніпуляцій під час руху, коли за кермо можна взагалі не триматися… Фото: img.freepik

Водії все частіше ігнорують вимоги ПДР та відволікаються на невластиві під час руху заняття, забуваючи можливі наслідки у вигляді тілесних ушкоджень, фінансових витрат, матеріальних збитків та юридичних претензій від інших учасників руху.

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Окрім цього, дані Netradyne показують, що водії постійно ускладнюють багатозадачність: вони в шість разів частіше дивляться або відправляють текст на свій смартфон, ніж підносять смартфон до вуха для дзвінка.

Можна в смартфон відволіктися на мить, але проблем потім буде на роки… Фото: thearrowdrivingschool.com