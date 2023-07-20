Відтепер у Франції заподіяння смерті через дії небезпечного водіння перейменовано в термін "вбивство на дорозі", що стане замінником "ненавмисного вбивства".

Якщо аварію спричинив водій під впливом алкоголю чи наркотиків, що стало причиною смерті іншої людини, винуватцю буде пред'явлено звинувачення у “навмисному вбивстві” чи "дорожньому вбивстві". Цей крок не спричиняє жодних нових покарань, все прописано у законі раніше, але законодавці переконані, що це полегшить психологічний стан сімей, члени яких загинули на французьких дорогах.

Покарання запроваджено прем'єр-міністром Франції Елізабет Борн, яка оголосила, що нова назва замінить “мимовільне вбивство” або “ненавмисне вбивство”, оскільки таке трактування не зовсім точно відображало характер заподіяного злочину.

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"Я особисто шокована, коли чую про ненавмисне вбивство, в якому винуватий водій, який, можливо, вживав алкоголь або наркотики перед тим, як виїхати на дорогу. Буде справедливо ненавмисне вбивство водієм перейменувати на дорожнє вбивство", – підкреслила пані Борн виданню The Guardian.

Суспільство вимагає більш суворого покарання водіям, які керують транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Фото: Bennetts

Велика хвиля обурень піднялася у нинішньому лютому, коли відомий актор П'єр Пальмаде після вживання кокаїну та синтетичних наркотиків сів за кермо і скоїв наїзд, через що кілька людей отримали поранення, а вагітна жінка втратила дитину.

"Це не порожній жест. Ви спробуйте розказати сім'ям жертв про "ненавмисне вбивство", вони цього не сприймають. Після стількох років боротьби мільйони сімей чекали на це. Це повертає людину до закону", – прокоментувала трактування президент організації "Правосуддя для жертв дорожньо-транспортних пригод" Кеті Бургуан.

Незалежно від нового трактування, вбивство на дорозі тягне за собою ті ж покарання, що й за ненавмисне вбивство – до п'яти років в'язниці та штраф до 75 000 євро. Ці покарання можуть бути збільшені до 10 років ув'язнення та 150 000 євро, якщо буде встановлено, що скоєнню злочину сприяли обтяжливі обставини.