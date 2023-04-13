В Париже на аукционе Bonhams был продан уникальный Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe 1966 года. Автомобиль привезли во Францию из Украины.

Всего изготовлено 42 (по другим данным 52) Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe с кузовом кабриолет от ателье HJ Mulliner Park Ward. Дизайн авто получился достаточно экстравагантным.

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Особенно обращают на себя внимание задние плавники в американском стиле и нетипичные фары, за которые машина получила прозвище Chinese Eye («Китайский глаз»).

Кабриолет Rolls-Royce Silver Cloud III оборудован 6,2-литровым 220-сильным V8 на 220 л. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Его салон украшен кожей и деревом, а также установлен кондиционер.

Известно, что этот автомобиль отреставрировали в США, а в 2004 году купили на аукционе во Франции и привезли в Украину.

Автомобиль очень редко выезжал из гаража – за 18 лет он преодолел всего 500 км. Однажды Rolls-Royce Silver Cloud III видели в Киеве на ретро-шоу, затем его безуспешно пытались продать.