У Парижі на аукціоні Bonhams продали унікальний Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe 1966 року. Автомобіль привезли до Франції з України.

Всього виготовлено чи 42 (за іншими даними 52) Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupe із кузовом кабріолет від ательє H.J. Mulliner Park Ward. Дизайн авто вийшов досить екстравагантним.

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Особливо звертають на себе увагу задні плавники в американському стилі та нетипові фари, за які машина отримала прізвисько Chinese Eye («Китайське око»).

Кабріолет Rolls-Royce Silver Cloud III обладнано 6,2-літровим 220-сильним V8 на 220 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Його салонн оздоблено шкірою та деревом, а також встановлено кондиціонер.

Відомо, що саме цей автомобіль відреставрували в США, а у 2004 році купили на аукціоні у Франції та привезли в Україну.

Автомобіль дуже рідко виїжджав із гаража – за 18 років він подолав усього 500 км. Одного разу Rolls-Royce Silver Cloud III бачили в Києві на ретро-шоу, а потім його безуспішно намагалися продати.