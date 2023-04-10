Во Франции будут платить водителям за отказ от поездок в час пик. Пока схему опробуют в виде эксперимента

Власти французского города оплатит водителям отказ от поездок в час пик. Как пишет The Connexion, такое поощрение под названием Ecobonus хочет ввести город Лилль на севере Франции.

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Автомобилистам будут доплачивать по два евро за несостоявшиеся поездки по магистралям. Речь идет о временных отрезках с 07:00 до 09:00 и с 16:30 до 18:30. Схему, призванную облегчить трафик на некоторых дорогах, испытают как стартующий в сентябре эксперимент. Для него будут набраны пять тысяч водителей-добровольцев.

Желающим поучаствовать в программе нужно зарегистрироваться до 12 мая. Прошедшие проверку добровольцы должны загрузить специальное приложение, через которое за их перемещениями будут следить за GPS. Также автомобили участников будут отслеживать дорожные камеры.

Камеры будут установлены вдоль магистралей А1 Париж – Лилль и А23 Валансьен – Лилль. Пока они участвуют в эксперименте.

Не все поддерживают идею выплаты таких компенсаций. К примеру, партия зеленых посчитала сумму в два евро «косметической и иллюзорной» и отметила, что она вряд ли заставит водителей изменить расписание.

Однако французские власти основываются на чужом опыте, который показал целесообразность введения поощрительной схемы. Так, в 2016 году подобную идею реализовали в голландском Роттердаме, где удалось снизить трафик на магистралях на 17 процентов. Французы надеются, что им удастся добиться хотя бы шестипроцентного снижения.

В Париже в это время могут запретить прокат электросамокатов. На референдуме на прошлой неделе 90% участников проголосовали за мораторий на кикшеринг. Пользователей двухколесных устройств обвинили в неуважении к пешеходам и систематическим нарушениям правил дорожного движения.