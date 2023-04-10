У Франції платитимуть водіям за відмову від поїздок у години пік. Поки що схему опробують у вигляді експерименту

Влада французького міста сплатить водіям відмову від поїздок у години пік. Як пише The Connexion, таке заохочення під назвою Ecobonus хоче ввести місто Лілль на півночі Франції.

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Автомобілістам доплачуватимуть по два євро за поїздки по магістралях, що не відбулися. Йдеться про тимчасові відрізки з 07:00 до 09:00 та з 16:30 до 18:30. Схему, покликану полегшити трафік на деяких дорогах, випробувають як експеримент, який стартує у вересні. Для нього буде набрано п'ять тисяч водіїв-добровольців.

Бажаючим взяти участь у програмі потрібно зареєструватися до 12 травня. Добровольці, які пройшли перевірку, повинні завантажити спеціальний додаток, через який за їх переміщеннями стежитимуть за GPS. Також автомобілі учасників відстежуватимуть дорожні камери.

Камери будуть встановлені вздовж магістралей А1 Париж – Лілль та А23 Валансьєн – Лілль. Поки що вони беруть участь в експерименті.

Не всі підтримують ідею виплати таких компенсацій. Наприклад, партія зелених порахувала суму в два євро «косметичною та ілюзорною» і зазначила, що вона навряд чи змусить водіїв змінити розклад.

Однак французька влада ґрунтується на чужому досвіді, який показав доцільність запровадження заохочувальної схеми. Так, у 2016 році подібну ідею реалізували у голландському Роттердамі, де вдалося зменшити трафік на магістралях на 17 відсотків. Французи сподіваються, що їм вдасться досягти хоча б шестивідсоткового зниження.

У Парижі тим часом можуть заборонити прокат електросамокатів. На референдумі минулого тижня 90% учасників проголосували за мораторій на кікшеринг. Користувачів двоколісних пристроїв звинуватили у неповазі до пішоходів та систематичних порушень правил дорожнього руху.