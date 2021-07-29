Слишком громкие транспортные средства будут штрафовать. Вряд ли это понравится владельцам спорткаров, тюнингованных авто и мощных мотоциклов, но соседи точно будут довольны.

Звук двигателя, который тяжело дышит через выпускную систему, является одной из вещей, которая уходит в прошлое, с распространением электрического транспорта. Во Франции решили ускорить этот процесс.

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В Париже еще в 2019 году было установлено оборудование для измерения шума, однако до сих пор приборы не использовались для привлечения к ответственности шумных правонарушителей. Но теперь это лишь вопрос времени, поскольку до конца 2022 или в начале 2023 система начнет раздавать штрафы направо и налево.

Шумомеры также начали устанавливать в центрах городов Ницца, Брон и Лион. Системы все еще должны доказать свою точность и дождаться юридического разрешения этой осенью, прежде чем можно будет начать их использование.

Устройства состоят из 360-градусной камеры и акустических антенн с четырьмя микрофонами, что позволяет устройству не только измерять звуки, но и точно определять направление, откуда они исходят.

Если автомобиль проезжает мимо одного из шумомеров и система считает уровень шума слишком высоким, устройство может сфотографировать номерной знак машины и автоматически выписать штраф.