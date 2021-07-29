Надто голосні транспортні засоби штрафуватимуть. Навряд чи це сподобається власникам спорткарів, тюнінгованих авто та потужних байків, але сусіди точно будуть задоволені.

Звук двигуна, який важко дихає через випускну систему, є однією з речей, яка відходить у минуле, з поширенням електричного транспорту. У Франції вирішили прискорити цей процес.

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У Парижі ще у 2019 році було встановлено обладнання для вимірювання шуму, однак до цього часу прилади не використовувались для притягнення до відповідальності галасливих правопорушників. Але тепер це лише питання часу, оскільки до кінця 2022 року або на початку 2023 року система почне роздавати штрафи направо й наліво.

Шумоміри також почали встановлювати у центрах міст Ніцца, Брон та Ліон. Системи все ще мають довести свою точність і дочекатись юридичного дозволу цієї осені, перш ніж можна буде розпочати їх використання.

Пристрої складаються з 360-градусної камери та акустичних антен з чотирма мікрофонами, що дозволяє пристрою не тільки вимірювати звуки, але й точно визначати напрямок, звідки вони виходять.

Якщо автомобіль проїжджає повз один із шумомірів і система вважає рівень шуму занадто високим, пристрій може сфотографувати номерний знак машини та автоматично виписати штраф.