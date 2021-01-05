И это на 41% меньше, чем в прошлом году.

Сжигание автомобилей – причудливая традиция, которая длится десятки лет, особенно в крупных городах, однако ограничения, связанные с коронавирусом, удерживали прошлогоднюю статистику поджогов, а в этом году их еще меньше.

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Странная традиция поджигать машины в новогоднюю ночь зародилась во Франции в 1990-х и изначально была формой протеста, однако внимание СМИ со временем превратило это действо в своеобразную традицию, пусть и странную. И в соревнование между городами.

Люди в больших городских центрах начали сжигать как можно больше автомобилей 31 декабря, как правило, после наступления темноты, и ждать, пока государственные службы обнародуют статистику 1 января, чтобы увидеть, в каком городе сожжено больше транспортных средств. Париж и Марсель – города, которые противопоставляются географически, культурно и спортивно – именно они обычно чередуются на вершине подиума.

Обеспокоенное, правительство призвало не публиковать конкретные цифры по городам, а позже прекратило предоставление общественности национального счета, пытаясь обуздать соперничество, но статистика выплывает на поверхность из-за утечек информации.

Хотя 861 автомобиль, что сгорел за одну ночь – это огромная цифра, она все же показывает 41% снижения по сравнению с ночью с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года, когда во Франции "зажарили" 1457 автомобилей.

После недель суровых блокировок, Франция начала применять общенациональный комендантский час в начале декабря 2020 года, поэтому сожжение машин в новогоднюю ночь было вдвойне незаконным. Не исключено, что комендантский час и штраф в размере 135 евро для тех, кого заметили на улице, имели свое влияние на снижение активности поджигателей.

Правоохранители отмечают, что многие автомобилисты пользуются ежегодными беспорядками, чтобы поступить страховое мошенничество – к таким приписывают до трети всех случаев новогодних поджогов.