І це на 41% менше, ніж торік.

Спалювання автомобілів – химерна традиція, яка триває десятки років, особливо у великих містах, проте обмеження, пов'язані з коронавірусом, утримували минулорічну статистику підпалів, а цього року їх ще менше.

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Дивна традиція підпалювати машини в новорічну ніч зародилась у Франції в 1990-х і спочатку була формою протесту, однак увага ЗМІ з часом перетворила це дійство на своєрідну традицію, нехай і дивну. І на змагання між містами.

Люди у великих міських центрах почали спалювати якомога більше автомобілів 31 грудня, як правило, після настання темряви, і чекати, поки державні служби оприлюднять статистику 1 січня, щоб побачити, в якому місті спалено найбільше транспортних засобів. Париж і Марсель – міста, які протиставляються географічно, культурно та спортивно – саме вони зазвичай чергуються на вершині подіуму.

Занепокоєний, уряд закликав не публікувати конкретні цифри по містам, а пізніше припинив надання громадськості національного рахунку, намагаючись приборкати суперництво, але статистика випливає на поверхню через витоки інформації.

Хоча 861 автомобіль, що згорів за одну ніч – це величезна цифра, вона все ж показує 41% зниження, порівняно з ніччю з 31 грудня 2019 на 1 січня 2020 року, коли у Франції “засмажили” 1457 автомобілів.

Після тижнів суворих блокувань, Франція почала застосовувати загальнонаціональну комендантську година на початку грудня 2020 року, тому спалення машин у новорічну ніч було подвійно незаконним. Не виключено, що комендантська година і штраф у розмірі 135 євро для тих, кого помітили на вулиці, мали свій вплив на зниження активності підпалювачів.

Правоохоронці зазначають, що багато автомобілістів користуються щорічними заворушеннями, щоб вчинити страхове шахрайство – до таких приписують до третини усіх випадків новорічних підпалів.