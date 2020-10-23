Инициатива уже утверждена решением Львовского городского совета.

На странице Львовского горсовета появилось решение «О согласовании Комплекса первоочередных мер по улучшению качества воздуха в г. Львове» (документ под номером 934). Его третий раздел касается транспортных вопросов и предусматривает введение регламента техосмотра некоторых транспортных средств.

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И самое интересное то, что буквально с 2021 года в городе должны быть созданы «эко-зоны», а также определены перекрестки, заезд на которые будет разрешен лишь ТС, которые соответствуют определенному эко-стандарту, - или машины с нетрадиционным приводом. Соответственно, там будет запрещено движение грузового транспорта, машинам с годом выпуска до 1991 и авто без каталитических нейтрализаторов. Далее, с 2025 года, эти ограничения должны быть усилены еще раз, а к 2030 году, по плану, будет введен полный запрет на въезд в город для всех дизельных автомобилей.

Похоже, что часть недавних европейских инициатив, касающихся ограничений для определенных категорий автотранспорта, теперь имеет определенные шансы воплотиться и в Украине. Ведь в некоторых немецких городах уже не первый год действуют такие «эко-зоны», в которые могут попасть (конечно же, кроме бензиновых авто, гибридов и «электричек») только дизели класса Евро-5 или 6.

Впрочем, стоит помнить об очевидных разногласиях в законодательстве относительно местного самоуправления: напомним, что Германия, которая первой взялась за ограничения для дизельного транспорта в городах, - Федерация, отдельные субъекты которой имеют весьма широкие полномочия по внутренней политике.