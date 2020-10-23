Ініціативу вже затверджено рішенням Львівської міської ради.

На сторінці Львівської міськради з’явилося рішення «Про погодження Комплексу першочергових заходів щодо покращання якості повітря у м. Львові» (документ за номером 934). Його третій розділ стосується транспортних питань і передбачає запровадження регламенту для транспортних засобів.

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Та найцікавіше те, що буквально з 2021 року у місті мають бути створені “екозони”, а також визначені певні перехрестя, заїзд на які буде дозволено лише ТЗ, що відповідають визначеному екостандарту, - або машинам з нетрадиційним приводом. Відповідно, там буде заборонено рух вантажного транспорту, машинам з роком випуску до 1991 та авто без каталітичних нейтралізаторів. Далі, з 2025 року, ці обмеження мають бути посилені ще раз, а до 2030 року, за планом, буде введена цілковита заборона на в’їзд у місто для всіх дизельних автомобілів.

Схоже, що частина нещодавніх європейських ініціатив, котрі стосуються обмежень для певних категорій автотранспорту, тепер має певні шанси втілитись і в Україні. Адже у певних німецьких містах уже не перший рік діють такі “екозони”, до яких можуть потрапити (звісно ж, окрім бензинових авто, гібридів та “електричок”) лише дизелі класу Євро-5 або 6.

Втім, варто пам’ятати про очевидні розбіжності у законодавстві щодо місцевого самоврядування: нагадаємо, що Німеччина, яка першою взялася за обмеження для дизельного транспорту в містах, – федерація, окремі суб’єкти якої мають вельми широкі повноваження стосовно внутрішньої політики.