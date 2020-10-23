Українські чиновники дуже хочуть відновити відмінену в 2011 році схему обов’язкового техогляду і впевнено рухаються у цьому напрямку.

Підготовка до відновлення старої схеми йде повним ходом. Перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Юрій Смольянінов та голова громадської спілки “Суб’єкти тестування транспорту на придатність до експлуатації” Ігор Черненко розповіли, чого чекати автовласникам найближчим часом.

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“Техогляд потрібен на 100 відсотків. Розумію проблему для тих, хто його буде проходити. Є транспортні засоби, які за своїми технічними характеристиками в принципі не відповідають нормам. В багатьох старих моделях авто не передбачені каталізатори. Вони не мають шансів пройти цей огляд. Таких машин близько 2,5-3 мільйонів. Але завжди можна спробувати знайти вихід. Вважаю, що не обов’язково повністю обмежувати експлуатацію такого транспортного засобу. Тут вже питання до спеціалістів екологічної та технологічної безпеки. Лабораторії перевіряють транспортні засоби на підставі тих вимог, які визначаються технічними умовами. Як ці умови прописати, так лабораторії і будуть проводити огляд”, – заначив Юрій Смольянінов.

Не важко здогадатись чому чиновникам МВС “Техогляд потрібен на 100 відсотків“. Та нагадаємо, що за офіційними даними Національної поліції, частка ДТП, що стались через технічну несправність – менше 1%. Тож ні про яке покращення безпеки на дорогах мова не йде. Також важко повірити, що згадані паном Смольяніновим 2,5 – 3 мільйонів автомобілістів погодяться утилізувати свої автомобілі або якось обмежити експлуатацію. А ось корупційні ризики при відновленні старої схеми просто колосальні.

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“Повернення легкового обов’язкового технічного контролю передбачено Угодою про асоціацію з ЄС і це сприятиме підвищенню безпеки дорожнього руху. Але будь яку правильну ідею можна зіпсувати жахливою реалізацією”, – визнає Ігор Черненко.

Проте варто нагадати, що директива 2014/45/ЄС, на яку посилаються експерти, є обов’язковою для виконання лише державами-членами Євросоюзу.

На початку жовтня глава Мінінфраструктури Владислав Криклій повідомляв, що законопроект про повернення обов’язкового технічного контролю (техогляду) залишилося узгодити лише з Державною регуляторною службою.

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