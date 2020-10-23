Украинские чиновники очень хотят восстановить отмененную в 2011 году схему обязательного техосмотра и уверенно движутся в этом направлении.

Подготовка к восстановлению старой схемы идет полным ходом. Первый заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины, Юрий Смольянинов и председатель общественного союза “Субъекты тестирования транспорта на пригодность к эксплуатации”, Игорь Черненко рассказали чего ждать автовладельцам в ближайшее время.

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"Техосмотр нужен на 100 процентов. Понимаю проблему для тех, кто его будет проходить. Есть транспортные средства, которые по своим техническим характеристикам в принципе не соответствуют нормам. Во многих старых моделях авто не предусмотрены катализаторы. Они не имеют шансов пройти этот осмотр. Таких машин около 2,5-3 миллионов. Но всегда можно попытаться найти выход. Считаю, что не обязательно полностью ограничивать эксплуатацию такого транспортного средства. Здесь уже вопросы к специалистам экологической и технологической безопасности. Лаборатории проверяют транспортные средства на основании тех требований, которые определяются техническими условиями. Как эти условия прописать, так лаборатории и будут проводить осмотр”, – отметил Юрий Смольянинов.

Не трудно догадаться почему чиновникам МВД “Техосмотр нужен на 100 процентов“. И напомним, что по официальным данным национальной полиции, доля ДТП, произошедших из-за технической неисправности менее 1% - так что ни о каком улучшении безопасности на дорогах речь не идет. Также трудно поверить что упомянутые паном Смольяниновым 2,5-3 миллионов автомобилистов согласятся утилизировать свои автомобили или как-то ограничить эксплуатацию. А вот коррупционные риски при восстановлении старой схемы просто колоссальны.

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"Возвращение легкового обязательного технического контроля предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС, и это будет способствовать повышению безопасности дорожного движения. Но любую правильную идею можно испортить ужасной реализацией”, – признает Игорь Черненко.

Однако стоит напомнить, что директива 2014/45/ЕС, на которую ссылаются эксперты, является обязательной для выполнения только государствами-членами Евросоюза.

Напомним также, что в начале октября глава Мининфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что законопроект о возвращении обязательного технического контроля (техосмотра) осталось согласовать лишь с Государственной регуляторной службой.

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