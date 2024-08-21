Во Львове экзамены водителя можно сдать по новому адресу

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|
Водительские экзамены
Экзаменационный хаб из сервисного центра МВД в Зимней Воде переехал во Львов по ул. Богдановской, 44. За первые дни работы хаба в сервисном центре МВД № 4651 было проведено 65 теоретических и 66 практических экзаменов.
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Здесь созданы все условия для сдачи экзаменов. В частности, обустроен прозрачный экзаменационный класс, который оборудован камерами с перекрестной видеозаписью, а компьютеры оборудованы камерами Face-ID.
Для практического экзамена доступны автомобили с механической коробкой передач, а также автомобиль с устройствами ручного управления для лиц с инвалидностью.
Количество экзаменационных хабов в пределах Львовской области остается неизменным. Сдать теоретический и практический экзамен можно в подразделениях:
- ТСЦ 4641 г. Львов, ул. Даниила Апостола 11
- ТСЦ 4644 г. Самбор, ул. Восточная, 216;
- ТСЦ 4645 г. Стрый, ул. Багряного, 4;
- ТСЦ 4646 г. Червоноград, ул. Королева, 14 а;
- ТСЦ 4651 г. Львов, ул. Богдановская, 44.