Во Львове экзамены водителя можно сдать по новому адресу

Экзаменационный хаб из сервисного центра МВД в Зимней Воде переехал во Львов по ул. Богдановской, 44. За первые дни работы хаба в сервисном центре МВД № 4651 было проведено 65 теоретических и 66 практических экзаменов.

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Здесь созданы все условия для сдачи экзаменов. В частности, обустроен прозрачный экзаменационный класс, который оборудован камерами с перекрестной видеозаписью, а компьютеры оборудованы камерами Face-ID.

Для практического экзамена доступны автомобили с механической коробкой передач, а также автомобиль с устройствами ручного управления для лиц с инвалидностью.

Количество экзаменационных хабов в пределах Львовской области остается неизменным. Сдать теоретический и практический экзамен можно в подразделениях: