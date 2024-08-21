У Львові іспити водія можна скласти за новою адресою

Екзаменаційний хаб з сервісного центру МВС у Зимній Воді переїхав до Львова по вул. Богданівській, 44. За перші дні роботи хабу у сервісному центрі МВС № 4651 було проведено 65 теоретичних та 66 практичних іспитів.

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Тут створені всі умови для складання іспитів. Зокрема, облаштовано прозорий екзаменаційний клас, який обладнано камерами з перехресним відеозаписом, а комп’ютери обладнано камерами Face-ID.

Для практичного іспиту доступні автомобілі з механічною коробкою передач, а також автомобіль з пристроями ручного керування для осіб з інвалідністю.

Кількість екзаменаційних хабів у межах Львівської області залишається незмінною. Скласти теоретичний та практичний іспит можна у підрозділах: