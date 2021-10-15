Новый тип элементов принудительного снижения скорости транспортных средств начали использовать во Львове. Вместо лежачих полицейских устанавливают берлинские подушки.

Одна из таких резиновых берлинских подушек появились во Львове на улице Инструментальной (дорога к школе 81). В Шевченковской районной администрации, не побоялись нового опыта. Что правда автомобилисты такому нововведению не рады.

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Особенностью такого средства успокоения движения является то, что легковые авто притормаживают, а автобус пропускает ее "между колесами" и не подпрыгивает. Так же не подпрыгивает двухколесный транспорт и грузовики. Таким образом берлинская подушка мешает только легковым автомобилям.