Новий тип елементів примусового зниження швидкості транспортних засобів почали використовувати у Львові. Замість лежачих поліцейських встановлюють берлінські подушки.

Одна з таких гумових берлінських подушок з'явилися у Львові на вулиці Інструментальній (дорога до школи 81). У Шевченківській районній адміністрації, не побоялись нового досвіду. Що правда автомобілісти такому нововведенню не раді.

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Особливістю такого засобу заспокоєння руху є те, що легкові авто пригальмовують, а автобус бере її "між колеса" і не підстрибує. Так само не підстрибує двоколісний транспорт та вантажівки. Таким чином берлінська подушка заважає тільки легковим автомобілям.