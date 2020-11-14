Сеть супермаркетов “Сильпо” пополнилась новым магазином в стиле культовой игры по автогонкам GTA San Andreas. Вывески отдела написаны шрифтом, похожим на типографику игры от Rockstar Games, а на стойках, стенах, полу и потолке размещены тематические изображения.

На странице компании в Facebook тематическое оформление не связывают с игрой GTA San Andreas, а говорят о дизайне в стиле “Венецианский пляж”. Популярный пляж Лос-Анджелеса Venice Beach в компьютерной игре называется Vespucci Beach.

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В продуктовом магазине также есть изображения, которые напоминают кадры из сериала “Спасатели Малибу”, а помещение украшают пальмы, доски для серфинга и другие пляжные атрибуты. Супермаркет находится во Львове на улице Владимира Великого.