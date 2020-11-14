Мережа супермаркетів “Сільпо” поповнилась новим магазином у стилі культової гри з автоперегонів GTA San Andreas. Вивіски відділу написані шрифтом, схожим на типографіку гри від Rockstar Games, а на стійках, стінах, підлозі та стелі розміщені тематичні зображення.

На сторінці компанії у Facebook тематичне оздоблення не пов’язують з грою GTA San Andreas, а говорять про дизайн у стилі “Венеціанський пляж”. Популярний пляж Лос-Анджелеса Venice Beach у комп’ютерній грі називається Vespucci Beach.

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У продуктовому магазині також є зображення, котрі нагадують кадри з серіалу “Рятувальники Малібу”, а приміщення прикрашають пальми, дошки для серфінгу та інші пляжні атрибути. Супермаркет знаходиться у Львові, на вулиці Володимира Великого.